Отработал всего 15 дней и уволился: Роструд ответил, платить ли компенсацию за отпуск

15 дней работы при увольнении округляются до полного месяца для расчета отпуска.

Онлайнинспекция дала разъяснения по ситуации: сотрудник принят на работу 3 августа, увольняется 17 августа (15 полных рабочих дней).

Положена ли в этом случае компенсация отпуска за этот месяц, спросил пользователь.

«Полагаем, что положена», — ответил Роструд.

Согласно п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках (утв. НКТ СССР от 30.04.1930 № 169) при исчислении сроков работы, дающих право на пропорциональный дополнительный отпуск или на компенсацию за отпуск при увольнении, излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца.

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