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Трудовые отношения
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Работница сменила фамилию после свадьбы: Роструд ответил, ждать ли новый паспорт для кадровых правок

Изменения в кадровые документы при смене фамилии вносятся на основании свидетельства о браке.

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Работница вышла замуж и поменяла фамилию, но пока не обращалась за переоформлением паспорта. В соответствии с действующим законодательством на это дается 90 дней, то есть в течение этого срока ее паспорт будет действительным.

На основании чего работодателю необходимо вносить изменения в кадровые документы, спросили на сайте Онлайнинспекции: представленного работницей свидетельства о заключении брака или ждать выдачи нового паспорта.

«Полагаем, что вносить изменения в кадровые документы (в том числе трудовой договор) работодателю следует на основании свидетельства о заключении брака. После получения нового паспорта работницей также необходимо будет внести изменения в трудовой договор относительно сведений о документе, удостоверяющем ее личность», — ответил Роструд.

Согласно абз. 2 – 3 ч. 1 ст. 57 ТК, в трудовом договоре указывают ФИО работника и наименование работодателя, а также сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - физлица.

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Автор

Игорь Вахромов
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