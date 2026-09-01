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Банки
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Точка Банк рекомендует переходить в веб‑версию из-за сбоя 1 сентября 2026 года

Банк предупредил о сбое в работе сервисов: часть клиентов не может войти в мобильное приложение и интернет‑банк, а специалисты уже занимаются устранением неполадок.

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1 сентября 2026 года у части клиентов Точка Банка возникли проблемы со входом в мобильное приложение и интернет‑банк. В компании заявили, что уже работают над устранением неполадок и предложили временные способы доступа к сервисам.

«У некоторых клиентов Точка Банка могут наблюдаться проблемы в работе сервисов. Мы уже работаем над устранением неполадок», — сказано в телеграм-канале банка.

Пользователям, которые не могут войти в мобильное приложение, рекомендуют воспользоваться веб‑версией интернет‑банка на компьютере или телефоне. Если при входе появляется ошибка, банк советует сменить браузер или попробовать авторизоваться позже.

Также в Точка Банке напомнили, что для корректного входа в интернет‑банк необходимо установить сертификаты Минцифры по инструкции на сайте или использовать Яндекс Браузер.

Автор

Игорь Вахромов
Трудовое право

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