Ответ Роструда: как оплачивать 13-часовую смену, если у сотрудника нет возможности отдохнуть

Если продавец из-за запрета закрывать магазин не может уйти на перерыв, это время обязаны оплатить.

Работница трудится в посменном графике по 13 часов, из которых программа учета рабочего времени автоматически вычитает час перерыва. Но бывает так, что в смене работница оказывается одна на все 13 часов.

Компания запрещает закрывать магазин на перерыв даже на 5 минут, он должен работать в свои указанные часы (с 9 до 22). То есть во время своего перерыва сотрудница выходит в зал к покупателям, консультирует их, пробивает покупки на кассе. Выйти из своего она не может.

То есть перерыва практически не бывает, но деньги за него все равно снимают.

Законно ли оставлять сотрудника работать в одиночку и не доплачивать за фактически полное рабочее время, т. е. за 13 часов работы, задали вопрос на сайте Онлайнинспекции.

«Трудовым законодательством не запрещена работа одного работника в торговом зале в описанной ситуации. По поводу перерыва для питания и отдыха сообщаем, что если в течение такого перерыва вы не вправе покидать рабочее место, то работодатель обязан включать его в рабочее и оплачивать», — ответил Роструд.

Ведомство добавило, что, если предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время – ст. 108 ТК.