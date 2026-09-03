Ответ Роструда: можно ли поставить кадровику план по переводу работников на ЭТК

Кадровика нельзя штрафовать или лишать премии за отказ сотрудников переходить на электронные трудовые книжки.

Руководитель поставил задачу инспектору по кадрам – перевести сотрудников на электронную книжку. При невыполнении плановых показателей уменьшается годовая премия. Законны ли действияпре руководителя, спросили Онлайнинспекцию.

«Незаконны. Работодатель не вправе устанавливать критерий начисления премии, при выполнении которого одним работником могут быть нарушены права других работников», — ответил Роструд.

В соответствии с ч. 2 ст. 9 ТК, коллективные договоры, соглашения, трудовые договоры не могут содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий работников по сравнению с установленными трудовым законодательством. Если такие условия включены в ЛНА, они не подлежат применению.

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