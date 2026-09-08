Можно ли предоставить сотруднику отпуск за еще не наступивший рабочий год: ответ Онлайнинспекции

Онлайнинспекцию спросили – можно ли предоставить работнику отпуск «авансом» за неотработанный следующий рабочий год.

Например, его рабочий год с 01.01.2026 по 31.12.2026 г. Можно ли предоставить сотруднику в 2026 году основной отпуск за 2027 год, уточнил пользователь.

«Нельзя, поскольку предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска за тот рабочий год, который еще не наступил законом не предусмотрено», — пояснил Роструд.

Согласно ч. 1 ст. 122 ТК, оплачиваемый отпуск должен предоставляют работнику ежегодно.

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в (ч. 4 ст. 122 ТК).