Роструд ответил, можно ли по умолчанию платить за работу в выходной в двойном размере

Работодатель может оплатить в двойном размере выходной в командировке, если сотрудник не выбрал замену.

Онлайнинспекцию спросили: правомерно ли оплатить работнику работу в выходные дни в командировке в двойном размере, если он не выбирал ни день отдыха, ни оплату в двойном размере.

«Полагаем, что правомерно, но рекомендуем уточнить у работника вид компенсации, которую он хотел бы получить за работу в выходные дни», — ответил Роструд.

Согласно ч. 1 ст. 153 ТК, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере.

Но по желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. Тогда работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ч. 4 ст. 153 ТК).