Роструд ответил, можно ли по умолчанию платить за работу в выходной в двойном размере
Работодатель может оплатить в двойном размере выходной в командировке, если сотрудник не выбрал замену.
Онлайнинспекцию спросили: правомерно ли оплатить работнику работу в выходные дни в командировке в двойном размере, если он не выбирал ни день отдыха, ни оплату в двойном размере.
«Полагаем, что правомерно, но рекомендуем уточнить у работника вид компенсации, которую он хотел бы получить за работу в выходные дни», — ответил Роструд.
Согласно ч. 1 ст. 153 ТК, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере.
Но по желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. Тогда работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ч. 4 ст. 153 ТК).
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