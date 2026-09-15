ФНС: выставление счетов-фактур или УПД с НДС не лишает компанию права на УСН
Налоговики напомнили правила работы на УСН при добровольном выделении НДС в документах.
Налоговую службу спросили: может ли ООО на доходном УСН выставлять в течение пары месяцев УПД с НДС 22% и не слететь с упрощенки.
Налогоплательщик знает, что НДС не возмещается, что надо сдать декларацию по НДС и оплатить налог.
Добровольно вставлять УПД с НДС можно, это не повлияет на УСН.
В соответствии с п. 5 ст. 173 НК, сумма НДС рассчитывают такие лица в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением налога:
не плательщики, или освобожденные от уплаты НДС;
налогоплательщики при реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению.
При этом сумма налога к уплате – это сумма, указанная в соответствующем счете-фактуре, переданном покупателю товаров (работ, услуг), уточнили налоговики.
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