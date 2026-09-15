Работодателям грозит штраф до 50 тыс. рублей за навязывание зарплатного банка

Сотрудник вправе получать зарплату в любом выбранном им банке, даже если у компании есть зарплатный проект. Отказ сменить кредитную организацию может обернуться для работодателя штрафом.

Работодатель не может обязать сотрудника получать зарплату только через банк, с которым у компании заключен зарплатный проект. Об этом «Клерку» рассказала руководитель ООО «ТАЛИОН ЭКСПЕРТ НЕО», юрист Елена Ермохина.

По ст. 136 ТК РФ сотрудник самостоятельно выбирает кредитную организацию для получения зарплаты. Чтобы сменить банк, нужно письменно передать работодателю новые реквизиты не позднее чем за 15 календарных дней до выплаты.

Ограничений по количеству смен банка в течение года нет. Наличие у компании зарплатного проекта, дополнительные комиссии или технические сложности также не дают работодателю права отказать сотруднику.

Условие трудового или коллективного договора, которое разрешает получать зарплату только через определенный банк, не должно применяться в части, ограничивающей право сотрудника на выбор кредитной организации.

За воспрепятствование смене зарплатного банка предусмотрена административная ответственность по ч. 6 ст. 5.27 КоАП. Для организации штраф составляет от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностного лица — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Ермохина рекомендует подавать заявление о смене банка так, чтобы сотрудник мог подтвердить дату его получения работодателем, например через кадровую систему с фиксацией даты или под подпись.