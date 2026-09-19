Работодатель может отказать сотруднику в выплате зарплаты наличными

Работник может получать зарплату наличными, но не всегда вправе потребовать от компании отказаться от перевода на банковский счет. Способ выплаты зависит от условий трудового или коллективного договора.

Российское законодательство не запрещает работодателям выдавать зарплату наличными. Однако изменить установленный способ выплаты только по желанию сотрудника нельзя. Об этом «Клерку» рассказала партнер по трудовому праву и управлению персоналом компании «Бридж Групп» Валентина Яковлева.

По ст. 136 ТК зарплату выплачивают по месту работы либо переводят на указанный сотрудником банковский счет на условиях, которые закреплены в коллективном или трудовом договоре.

Если договор предусматривает только безналичную выплату, сотрудник не может в одностороннем порядке потребовать выдавать зарплату через кассу. Перейти на наличные можно по соглашению с работодателем. Условие о таком способе расчетов также можно согласовать при трудоустройстве.

Для выдачи зарплаты через кассу оформляют расчетно-платежную или платежную ведомость либо отдельный расходный кассовый ордер. Получение денег сотрудник подтверждает подписью и датой.

На зарплату можно направить деньги, которые компания сняла с расчетного счета, или наличную выручку из кассы. При этом использовать для этого некоторые целевые поступления нельзя, например деньги, которые компания приняла от физлиц для последующего перечисления другим лицам.

На время выплаты зарплаты компания вправе хранить в кассе деньги сверх установленного лимита, но только в течение отведенного для выплаты срока. В последний день оставшуюся сверхлимитную сумму нужно сдать в банк. Туда же возвращают невостребованную зарплату.

Сложнее организовать наличные расчеты с дистанционным сотрудником. Деньги можно выдать ему лично в кассе или его представителю по доверенности. Требовать специально приезжать в офис рискованно, если стороны заранее не согласовали место выплаты и такую обязанность.

«Главный риск работодателя — это просрочка зарплаты. Отсутствие сотрудника в офисе, логистические сложности не освобождают компанию от обязанности выплатить деньги в срок», — отметила Яковлева.

Поэтому для дистанционных сотрудников эксперт считает наиболее безопасным банковский перевод. Если стороны все же выбрали наличные, в документах стоит заранее закрепить место и порядок выплаты, а также способ подтверждения получения денег.