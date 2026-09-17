Предприниматель отдал 20% прибыли, чтобы запустить автосервис без вложений в мастерскую

TeslaTune на первом этапе работал внутри чужого автосервиса и отдавал его владельцу 20% прибыли. Такая модель позволила начать работу без создания собственной сервисной инфраструктуры.

Будущая сеть электросервисов TeslaTune начинала работу на базе уже существующего автосервиса. Об этом основатель компании Виталий Коршунов рассказал в новом выпуске подкаста «Тот еще разговор» на «Клерке».

Идея собственного сервиса появилась после проблем с личной Tesla Model S 2016 года. По словам Коршунова, ремонт автомобиля в специализированном сервисе занимал около полутора месяцев, хотя машина использовалась в аренде и была приобретена в том числе на заемные средства.

Вместо немедленного открытия собственной мастерской предприниматель договорился с владельцем другого сервиса об использовании его площадки, оборудования и сотрудников.

«Пришел к владельцу, сказал: дайте ресурсы, буду использовать вашу инфраструктуру, ваших сотрудников. 20% прибыли отдавал», — рассказал Коршунов.

Экспертизу на первом этапе проекту также помогала развивать минская компания ElectroEra, которая до этого обслуживала автомобили Коршунова и готовила их к эксплуатации на российском рынке.

Впоследствии TeslaTune вырос в самостоятельный сервисный бизнес. По словам Коршунова, сейчас в базе компании в Москве около 7 тыс. Tesla, а количество заказов составляет 150–200 в месяц.

Полный выпуск подкаста «Тот еще разговор» можно посмотреть на этих платформах: