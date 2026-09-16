Роструд объяснил, как считать лимит сверхурочных часов при годовом учетном периоде
Работа вне смен включается в годовой предел сверхурочных при суммированном учете.
Работник работает по сменам, на суммированном учете рабочего времени, учетный период – один год.
С января по сентябрь 2026 года у работника переработка составила 90 часов. В сентябре 2026 года работника привлекли к сверхурочной работе помимо его графика на 6 часов.
Включаются ли 6 часов сверхурочной работы с переработкой по учетному периоду в расчет предела 120 часов (240 часов), спросили на сайте Онлайнинспекции.
«Включаются», — ответил Роструд.
Сверхурочная работа – это работа, выполняемая за пределами установленной для работника смены, при суммированном учете рабочего времени – сверх нормального числа рабочих часов за учетный период (ч. 1 ст. 99 ТК).
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в день и 120 часов в год. Ее можно увеличить до 240 часов в год, если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым (межотраслевым) соглашением (ч. 6 ст. 99 ТК).
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