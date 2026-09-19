Аренда квартир в России подешевела впервые с 2020 года

Средняя стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир снизилась на 1,7% за год. Сильнее всего цены упали в Краснодаре и Казани.

В сентябре 2026 года аренда однокомнатной квартиры в России в среднем стоила 31,1 тыс. рублей в месяц, двухкомнатной — 38,8 тыс. рублей. В обоих случаях ставки снизились на 1,7% по сравнению с сентябрем прошлого года, рассказала директор департамента аренды компании «Этажи» Ольга Павлинова.

До этого стоимость аренды несколько лет росла. В 2025 году ставки увеличились на 10,2%, а в 2024-м рост достиг рекордных 35,5%.

Среди городов-миллионников сильнее всего аренда подешевела в Краснодаре — на 11,3%, Казани — на 11,1%, Екатеринбурге — на 7,8%, Ростове-на-Дону — на 7,1% и Челябинске — на 6,6%. В Москве ставки выросли на 1,3%, а в Санкт-Петербурге почти не изменились.

«Предложения аренды на рынке более чем достаточно для удовлетворения текущего спроса, это сдерживает динамику средних ставок. Такая тенденция в ближайшие месяцы сохранится», — считает Павлинова.

Аналитики «Циан» также фиксируют снижение стоимости аренды в большинстве исследованных городов. Ставки на однокомнатные квартиры уменьшились в 23 из 40 локаций, на двухкомнатные — в 26 из 40.

Снижение ставок повысило расчетную доступность съемного жилья. При этом дефицита предложения, который наблюдался на рынке несколько лет назад, в 2026 году не возникло даже в период высокого спроса.