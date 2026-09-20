Эксперт рассказала, можно ли перенести отпуск сотрудника без его согласия

Утвержденный отпуск нельзя перенести в одностороннем порядке из-за срочного проекта, нехватки сотрудников или другой производственной необходимости. Для переноса по инициативе работодателя потребуется согласие работника.

График отпусков обязателен как для сотрудника, так и для работодателя, поэтому изменение планов компании само по себе не позволяет отменить запланированный отдых. Об этом «Клерку» рассказала руководитель бухгалтерской службы TaxSmart Мария Лоскутова.

Перенести отпуск на следующий рабочий год можно в исключительных случаях, когда отсутствие сотрудника способно неблагоприятно отразиться на нормальной работе компании. Однако по ст. 124 ТК для этого нужно получить согласие работника.

«Обычная производственная необходимость — это повод договариваться с сотрудником, а не основание самостоятельно отменять его отпуск», — отметила Лоскутова.

Если приказ об отпуске уже издан и отпускные перечислены, перенос нужно оформить документально: получить согласие сотрудника, издать новый приказ и скорректировать кадровые документы. Самостоятельно удерживать выплаченные отпускные из зарплаты рискованно, поскольку перенос отпуска отдельно не указан среди оснований для удержаний в ст. 137 ТК.

Если отпуск уже начался, действуют правила об отзыве. По общему правилу вернуть сотрудника на работу можно только с его согласия. Отказ выйти из отпуска из-за срочного проекта или другой производственной ситуации нельзя считать нарушением трудовой дисциплины.

Неиспользованные дни при отзыве не сгорают. Сотрудник сможет взять их в удобное время в текущем рабочем году или присоединить к отпуску за следующий год.

Если работодатель без законных оснований не предоставляет отпуск по утвержденному графику, ему может грозить ответственность по ст. 5.27 КоАП. Поэтому даже если сотрудник уже купил билеты, а компания обнаружила, что заменить его некем, самостоятельно отменить отпуск работодатель не может.