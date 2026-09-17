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Трудовые отношения
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Роструд объяснил, какой датой уволить призывника, если он ушел в армию из отпуска за свой счет

Датой увольнения сотрудника следует указать дату призыва.

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Во время длительного отпуска за свой счет работник ушел в армию по повестке. Повестку работник вовремя не принес, а сказал о призыве, когда работодатель позвонил уточнить, почему он не выходит на работу.

Работодатель направил запрос в военкомат для подтверждения факта призыва.

Если работодатель получит подтверждение о службе – какой датой правильно провести увольнение, спросили на сайте Онлайнинспекции.

«ТК не устанавливает специального порядка определения даты увольнения в данном случае. По нашему мнению, датой увольнения следует указать дату призыва (начала военной службы), которая будет содержаться в подтверждении из военкомата о призыве работника на военную службу», — ответил Роструд.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК, трудовой договор подлежит прекращению по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в случае призыва работника на военную службу (кроме мобилизации) или направления его на альтернативную гражданскую службу.

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Автор
КонсультантПлюс
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Комментарии
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  • Джон Вокер
    Главный бухгалтер

    Уважаемый автор, в трудовом законодательстве нет такого понятия как "уйти в армию по повестке". Если мужчину "по повестке" вызвали в военкомат и после этого он поступил на службу в войска то это произошло либо в рамках мобилизации (которую никто пока не отменял), либо сотрудник заключил контракт с МО. В обоих этих случаях действуют свои нормы. Если работника призвали на военную службу по мобилизации, трудовой договор не расторгается, а приостанавливается на основании статьи 351.7 ТК РФ. Если сотрудник сам заключил контракт о прохождении военной службы, увольнение по п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ не оформляется. В этом случае возможно увольнение по собственному желанию (п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ) или по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).

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