Роструд объяснил, какой датой уволить призывника, если он ушел в армию из отпуска за свой счет

Во время длительного отпуска за свой счет работник ушел в армию по повестке. Повестку работник вовремя не принес, а сказал о призыве, когда работодатель позвонил уточнить, почему он не выходит на работу.

Работодатель направил запрос в военкомат для подтверждения факта призыва.

Если работодатель получит подтверждение о службе – какой датой правильно провести увольнение, спросили на сайте Онлайнинспекции.

«ТК не устанавливает специального порядка определения даты увольнения в данном случае. По нашему мнению, датой увольнения следует указать дату призыва (начала военной службы), которая будет содержаться в подтверждении из военкомата о призыве работника на военную службу», — ответил Роструд.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК, трудовой договор подлежит прекращению по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в случае призыва работника на военную службу (кроме мобилизации) или направления его на альтернативную гражданскую службу.