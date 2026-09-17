Роструд напомнил условия приема на работу по совместительству иностранцев с ВНЖ

Иностранец с ВНЖ может устроиться внешним совместителем по другой профессии.

Иностранный гражданин (Таджикистан) получил вид на жительство по упрощенной процедуре в 2022 году на основании профессии, которая входит в специальный перечень. Он работает по трудовому договору на основной работе.

Может ли он устроится к другому работодателю как внешний совместитель по другой профессии, спросили Онлайнинспекцию.

«Запрета не установлено», — ответил Роструд.

Такие иностранцы могут работать в любом субъекте РФ без дополнительных разрешений и патентов, на них не распространяются ограничения по допустимой доле иностранных сотрудников

Но условиях работодатель обязан в течение 3 рабочих дней после заключения трудового договора уведомить миграционную службу.

В ст. 282 ТК указано, что совместительство — это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы в свободное от основной работы время, добавило ведомство.