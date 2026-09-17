Роструд напомнил условия приема на работу по совместительству иностранцев с ВНЖ
Иностранец с ВНЖ может устроиться внешним совместителем по другой профессии.
Иностранный гражданин (Таджикистан) получил вид на жительство по упрощенной процедуре в 2022 году на основании профессии, которая входит в специальный перечень. Он работает по трудовому договору на основной работе.
Может ли он устроится к другому работодателю как внешний совместитель по другой профессии, спросили Онлайнинспекцию.
«Запрета не установлено», — ответил Роструд.
Такие иностранцы могут работать в любом субъекте РФ без дополнительных разрешений и патентов, на них не распространяются ограничения по допустимой доле иностранных сотрудников
Но условиях работодатель обязан в течение 3 рабочих дней после заключения трудового договора уведомить миграционную службу.
В ст. 282 ТК указано, что совместительство — это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы в свободное от основной работы время, добавило ведомство.
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