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Зарплата
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Компенсационные и стимулирующие выплаты предлагают начислять сверх МРОТ — законопроект 2026

Работодателям могут запретить учитывать доплаты, надбавки и премии в составе зарплаты, не превышающей МРОТ.

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Компенсационные и стимулирующие выплаты предлагают начислять сверх месячной зарплаты в размере до МРОТ. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму 16 сентября 2026 года.

Сейчас зарплата сотрудника, который полностью отработал норму времени и выполнил трудовые обязанности, не может быть ниже МРОТ. При этом статья 133 ТК не определяет, какие выплаты можно учитывать при сравнении зарплаты с минимальным размером оплаты труда.

Из-за этого работодатели включают в сумму до МРОТ выплаты за ночную, сверхурочную и дополнительную работу, труд в выходные и праздники, совмещение профессий, а также районные коэффициенты и процентные надбавки. В результате они фактически используются для доведения зарплаты до МРОТ.

Законопроект исключает из такой суммы компенсационные и стимулирующие выплаты.

В их числе — доплаты за особые условия и климат, работу на территориях радиоактивного загрязнения, премии и другие поощрительные выплаты. Их потребуется начислять сверх месячной зарплаты, не превышающей МРОТ.

Если закон примут, он вступит в силу со дня его официального опубликования.

Автор
КонсультантПлюс
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