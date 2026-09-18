6+3 мобилка
Купить подписку
Диагностика знаний ребенка с методистом курсов в «100балльном репетиторе»
Пенсии
Читать 1 мин

Пенсии силовиков и выплаты на жилье могут защитить от списаний

Исключения для взысканий предлагается оставить для алиментов и возмещения вреда здоровью.

417 просмотров37 открытий
2

Депутат Леонид Слуцкий считает, что силовики на пенсии не должны выбирать между погашением долга и покупкой продуктов или лекарств.

Поэтому он предлагает защитить пенсии бывших сотрудников силовых ведомств от взыскания и запретить списывать за долги бюджетные деньги, которые силовики получают на покупку или строительство жилья.

Предложение направлено главе Минюста Константину Чуйченко.

«При этом предложение ЛДПР о защите пенсий касается всех граждан независимо от вида и размера пенсии. Для многих пожилых людей она остаётся единственным доходом. Но сейчас из нее могут удержать до половины, а по отдельным обязательствам и до 70 %. На оставшиеся деньги приходится как-то покупать продукты и лекарства, оплачивать ЖКХ», — написал Слуцкий.

Исключения для взысканий с пенсий предлагается оставить для алиментов и возмещения вреда здоровью.

Автор
КонсультантПлюс
Интернет и технологии

Общаемся с налоговой вместе с ИИ-помощником от КонсультантПлюс

Бухгалтер, которому ни разу не приходилось писать пояснение в налоговую инспекцию – или уникальный сотрудник со способностями предсказывать будущее, или работает недавно. Работа с требованиями в 2026 году стала неизбежной частью практики.

2
9.3K
Ирина Иванова
Комментарии
2
ГлавнаяПодписка