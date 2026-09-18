Пенсии силовиков и выплаты на жилье могут защитить от списаний

Исключения для взысканий предлагается оставить для алиментов и возмещения вреда здоровью.

Депутат Леонид Слуцкий считает, что силовики на пенсии не должны выбирать между погашением долга и покупкой продуктов или лекарств.

Поэтому он предлагает защитить пенсии бывших сотрудников силовых ведомств от взыскания и запретить списывать за долги бюджетные деньги, которые силовики получают на покупку или строительство жилья.

Предложение направлено главе Минюста Константину Чуйченко.

«При этом предложение ЛДПР о защите пенсий касается всех граждан независимо от вида и размера пенсии. Для многих пожилых людей она остаётся единственным доходом. Но сейчас из нее могут удержать до половины, а по отдельным обязательствам и до 70 %. На оставшиеся деньги приходится как-то покупать продукты и лекарства, оплачивать ЖКХ», — написал Слуцкий.

Исключения для взысканий с пенсий предлагается оставить для алиментов и возмещения вреда здоровью.