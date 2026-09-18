Депутат Леонид Слуцкий считает, что силовики на пенсии не должны выбирать между погашением долга и покупкой продуктов или лекарств.
Поэтому он предлагает защитить пенсии бывших сотрудников силовых ведомств от взыскания и запретить списывать за долги бюджетные деньги, которые силовики получают на покупку или строительство жилья.
Предложение направлено главе Минюста Константину Чуйченко.
«При этом предложение ЛДПР о защите пенсий касается всех граждан независимо от вида и размера пенсии. Для многих пожилых людей она остаётся единственным доходом. Но сейчас из нее могут удержать до половины, а по отдельным обязательствам и до 70 %. На оставшиеся деньги приходится как-то покупать продукты и лекарства, оплачивать ЖКХ», — написал Слуцкий.
Исключения для взысканий с пенсий предлагается оставить для алиментов и возмещения вреда здоровью.
Прекрасно: теперь ИИ будет писать объяснительные про «расходы без прихода» — вы экономите нервы, налоговая получает аккуратный текст, а в случае вопросов все в один голос разводят руками и говорят «это сделал бот».