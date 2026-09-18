Выходные предлагают исключить из дней оплачиваемого отпуска

Изменение коснется ежегодного основного и дополнительного оплачиваемого отпуска. Законопроект направили на заключение правительства.

Выходные дни могут перестать учитывать при расчете продолжительности оплачиваемого отпуска, следует из законопроекта депутатов Госдумы от ЛДПР. Поправки предлагают внести в ст. 120 ТК.

Сейчас ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней, включая выходные. Авторы инициативы предлагают исключить их из расчета.

«Сейчас мы доработали документ и направляем его на заключение правительства и будем добиваться его принятия в IX-м созыве Государственной думы», — сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.

При разделении отпуска на части обязательный период продолжительностью 14 календарных дней может включать от четырех до шести выходных, указано в пояснительной записке. В результате непрерывный отдых без работы сокращается до 8–10 рабочих дней.