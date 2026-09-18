ЛДПР предложила оставлять регионам не менее 50% собранных налогов

Минимальную долю налоговых доходов региональных и местных бюджетов предлагают закрепить на уровне 50%. Также регионам хотят передать больше поступлений от налога на прибыль, НДФЛ и акцизов.

Не менее 50% налогов, собранных на территории региона или муниципалитета, должно оставаться в соответствующем бюджете.

Соответствующую инициативу лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру финансов Антону Силуанову.

«Субъекты должны получать не менее 50% поступлений от НДС, а также значительную часть акцизов на алкоголь и табак», — заявил Слуцкий.

Он также предложил увеличить с 17% до 22% долю налога на прибыль организаций, зачисляемую в бюджеты субъектов, а долю НДФЛ — с 85% до 100%.

Дополнительные отчисления от этих налогов предлагается закрепить и за местными бюджетами. Часть федеральных акцизов на табачную и алкогольную продукцию ЛДПР предлагает направлять регионам на дорожную деятельность и социальную инфраструктуру.

В 2025 году дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов превысили 1 трлн рублей, а число дотационных субъектов составило более 40. Доля межбюджетных трансфертов в доходах местных бюджетов достигает 60–70%, а в отдельных муниципалитетах — 90%.