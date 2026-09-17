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Маркетплейсы
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Вышел конспект вебинара «Маркетплейсы: отрицательные комиссии, корректировки, оптимизация и защита от проверок»

В 2026 году бухгалтерская работа с маркетплейсами усложнилась из-за новых налоговых правил, проблем с автоматизацией и объема операций, которые приходится контролировать вручную. Разбираем ключевые вопросы учета и взаимодействия с ФНС: от отражения операций и подготовки первички до ответов на типичные запросы налоговой.

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Главные факторы, которые повлияли на работу бухгалтера с маркетплейсами в 2026 году: 

  • НДС вырос с 20% до 22%;

  • порог освобождения от НДС для плательщиков на УСН снизился до 20 млн рублей;

  • ставка налога на прибыль выросла с 20% до 25%.

Из-за повышения ставки нельзя переносить доходы или расходы между периодами задним числом, чтобы скорректировать налоговую базу прошлого периода уже по новой ставке.  

Есть изменения и в работе с данными площадок. Например, у Wildberries не работают API-интеграции с 1С. Ozon также вводит дополнительные ограничения на API и файловую интеграцию с сентября.

В подробном конспекте вебинара эксперт Елена Шедис рассказывает: 

  • как решать эти и другие сложности в бухучете маркетплейсов — отрицательные комиссии, корректировки, пересорт и недостачи, отмены заказов после отгрузки, проблемы автоматизации; 

  • про НДС и маркетплейсы — от обычных продаж до экспорта, импорта и совмещения разных каналов продаж;

  • как взаимодействовать с налоговой — Топ-5 вопросов от ФНС, подготовка документов, хранение первички. 

👉 Читайте конспект вебинара и смотрите видео здесь, в подписке Клерк.Система

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Интернет и технологии

Общаемся с налоговой вместе с ИИ-помощником от КонсультантПлюс

Бухгалтер, которому ни разу не приходилось писать пояснение в налоговую инспекцию – или уникальный сотрудник со способностями предсказывать будущее, или работает недавно. Работа с требованиями в 2026 году стала неизбежной частью практики.

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Ирина Иванова
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