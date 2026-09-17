Вышел конспект вебинара «Маркетплейсы: отрицательные комиссии, корректировки, оптимизация и защита от проверок»

В 2026 году бухгалтерская работа с маркетплейсами усложнилась из-за новых налоговых правил, проблем с автоматизацией и объема операций, которые приходится контролировать вручную. Разбираем ключевые вопросы учета и взаимодействия с ФНС: от отражения операций и подготовки первички до ответов на типичные запросы налоговой.

Главные факторы, которые повлияли на работу бухгалтера с маркетплейсами в 2026 году:

НДС вырос с 20% до 22% ;

порог освобождения от НДС для плательщиков на УСН снизился до 20 млн рублей ;

ставка налога на прибыль выросла с 20% до 25%.

Из-за повышения ставки нельзя переносить доходы или расходы между периодами задним числом, чтобы скорректировать налоговую базу прошлого периода уже по новой ставке.

Есть изменения и в работе с данными площадок. Например, у Wildberries не работают API-интеграции с 1С. Ozon также вводит дополнительные ограничения на API и файловую интеграцию с сентября.

В подробном конспекте вебинара эксперт Елена Шедис рассказывает:

как решать эти и другие сложности в бухучете маркетплейсов — отрицательные комиссии, корректировки, пересорт и недостачи, отмены заказов после отгрузки, проблемы автоматизации;

про НДС и маркетплейсы — от обычных продаж до экспорта, импорта и совмещения разных каналов продаж;

как взаимодействовать с налоговой — Топ-5 вопросов от ФНС, подготовка документов, хранение первички.

👉 Читайте конспект вебинара и смотрите видео здесь, в подписке Клерк.Система.