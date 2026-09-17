Вышел конспект вебинара «Маркетплейсы: отрицательные комиссии, корректировки, оптимизация и защита от проверок»
В 2026 году бухгалтерская работа с маркетплейсами усложнилась из-за новых налоговых правил, проблем с автоматизацией и объема операций, которые приходится контролировать вручную. Разбираем ключевые вопросы учета и взаимодействия с ФНС: от отражения операций и подготовки первички до ответов на типичные запросы налоговой.
Главные факторы, которые повлияли на работу бухгалтера с маркетплейсами в 2026 году:
НДС вырос с 20% до 22%;
порог освобождения от НДС для плательщиков на УСН снизился до 20 млн рублей;
ставка налога на прибыль выросла с 20% до 25%.
Из-за повышения ставки нельзя переносить доходы или расходы между периодами задним числом, чтобы скорректировать налоговую базу прошлого периода уже по новой ставке.
Есть изменения и в работе с данными площадок. Например, у Wildberries не работают API-интеграции с 1С. Ozon также вводит дополнительные ограничения на API и файловую интеграцию с сентября.
В подробном конспекте вебинара эксперт Елена Шедис рассказывает:
как решать эти и другие сложности в бухучете маркетплейсов — отрицательные комиссии, корректировки, пересорт и недостачи, отмены заказов после отгрузки, проблемы автоматизации;
про НДС и маркетплейсы — от обычных продаж до экспорта, импорта и совмещения разных каналов продаж;
как взаимодействовать с налоговой — Топ-5 вопросов от ФНС, подготовка документов, хранение первички.
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Прекрасно: теперь ИИ будет писать объяснительные про «расходы без прихода» — вы экономите нервы, налоговая получает аккуратный текст, а в случае вопросов все в один голос разводят руками и говорят «это сделал бот».