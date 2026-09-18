Минздрав подготовил новый порядок профосмотров и диспансеризации с 2027 года

Новый порядок проведения профилактических медосмотров и диспансеризации разработал Минздрав России. Проект приказа размещен на портале проектов НПА.

Документ предполагает расширить виды исследований при профилактическом медосмотре, а также на первом и втором этапах диспансеризации.

На первом этапе предлагается:

проводить однократное определение уровня липопротеида (а) в крови у всех пациентов, оценивать предтестовую вероятность ишемической болезни сердца;

определять относительный и абсолютный сердечнососудистый риск с учетом оценки коронарного кальция при наличии результатов раннее проведенной компьютерной томографии органов грудной и/или сердца клетки;

проводить оценку липидного профиля 1 раз в 6 лет для пациентов до 40 лет, затем каждые три года ;