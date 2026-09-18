Минздрав подготовил новый порядок профосмотров и диспансеризации с 2027 года
Проект предусматривает расширение перечня исследований и уточняет правила завершения диспансеризации.
Новый порядок проведения профилактических медосмотров и диспансеризации разработал Минздрав России. Проект приказа размещен на портале проектов НПА.
Документ предполагает расширить виды исследований при профилактическом медосмотре, а также на первом и втором этапах диспансеризации.
На первом этапе предлагается:
проводить однократное определение уровня липопротеида (а) в крови у всех пациентов, оценивать предтестовую вероятность ишемической болезни сердца;
определять относительный и абсолютный сердечнососудистый риск с учетом оценки коронарного кальция при наличии результатов раннее проведенной компьютерной томографии органов грудной и/или сердца клетки;
проводить оценку липидного профиля 1 раз в 6 лет для пациентов до 40 лет, затем каждые три года ;
проводить флюорографию легких или рентгенографию легких предложено, в том числе, в зависимости от индекса курения менее/более 20 пачкалет.
Кроме того, Минздрав уточнил порядок завершения случая диспансеризации.
Новые правила могут вступить в силу с марта 2027 года.