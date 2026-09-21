Вакансии с командировками предлагают зарплату на 43% выше

Медианная зарплата в таких вакансиях во втором квартале 2026 года составила 122,1 тыс. рублей. Без рабочих поездок работодатели предлагали 85,5 тыс. рублей.

Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях с командировками оказалась на 43% выше, следует из исследования hh.ru и Smartway.

В предложениях с рабочими поездками она достигла 122,1 тыс. рублей против 85,5 тыс. рублей в остальных вакансиях.

Готовность регулярно ездить в командировки указали соискатели в 16% новых резюме за второй квартал 2026 года. Это 1,1 млн резюме.

Еще в 9% новых резюме соискатели согласились на редкие рабочие поездки. Таких резюме насчитывалось 642 тыс.