Зарплатные предложения офисным специалистам выросли до 30% за год

Работодатели стали предлагать больше денег офисным специалистам. Сильнее всего за год выросли зарплатные предложения для менеджеров по персоналу и бизнес-аналитиков.

Среднее зарплатное предложение для менеджеров по персоналу за январь — август 2026 года выросло на 30% год к году, до 82 126 рублей в месяц. Об этом «Клерку» рассказал директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

На втором месте по росту предлагаемого дохода оказались бизнес-аналитики. Для них показатель увеличился на 25%, до 156 458 рублей. Менеджерам по работе с клиентами стали предлагать в среднем 105 633 рубля в месяц, что на 24% больше прошлогоднего уровня.

Одновременно работодатели стали чаще искать офисных специалистов. Сильнее всего выросло число вакансий в банковской сфере — на 22% год к году. Среднее зарплатное предложение для банковских работников достигло 115 822 рублей.

Число вакансий для рекрутеров увеличилось на 19%, им предлагают в среднем 85 166 рублей в месяц.

Роман Губанов «Рост предлагаемого дохода в этих профессиях отражает общий тренд: работодатели готовы платить больше, чтобы привлекать специалистов в условиях кадрового дефицита»

В «Авито Работе» уточнили, что зарплатные предложения рассчитаны на основе средних значений диапазонов в вакансиях. Фактический доход зависит от региона, опыта, квалификации, графика и условий конкретного работодателя.