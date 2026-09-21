Сборы от АУСН впервые превысили поступления от самозанятых и патента

Налоговые поступления от АУСН достигли 184 млрд рублей на середину сентября 2026 года. Это позволило режиму обойти по сборам НПД и патентную систему налогообложения.

С начала 2026 года поступления от АУСН превысили сборы от самозанятых и предпринимателей на патенте вместе взятых. Система стала одним из самых быстрорастущих налоговых режимов.

По данным Минфина, на середину сентября 2026 года бизнес на АУСН перечислил в бюджет 184 млрд рублей. Это в 41 раз больше, чем за весь 2025 год, когда поступления составили 4,5 млрд рублей. Об этом пишет РБК.

Из общей суммы 84,7 млрд рублей направили в федеральный бюджет, еще почти 100 млрд рублей получили регионы. По объему поступлений АУСН вышла на второе место среди специальных налоговых режимов после классической УСН.

«Мы понимаем причины, почему это произошло: потому что там нет НДС. 87% тех, кто туда перешел, перешли с упрощенки. Еще 12% перешли с общей системы», — сказал начальник аналитического управления ФНС Роман Хорошев.

Самозанятые за тот же период перечислили 111 млрд рублей налога на профессиональный доход. Поступления по этому режиму выросли на 34% год к году. Патентная система, напротив, показала снижение: на середину сентября бюджет получил только 17,1 млрд рублей, что в 2,6 раза меньше прошлогоднего показателя.