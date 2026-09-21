ФНС разъяснила, какую ставку НДС указывать при перепродаже льготного товара на УСН

Ставка НДС при реализации товара зависит не только от того, по какой ставке этот товар купили.

Организация на УСН «Доходы минус расходы» с НДС приобрела товар для перепродажи по ставке НДС 10%.

ФНС ответила, по какой ставке НДС нужно выставить счет-фактуру конечному покупателю при реализации этого товара.

«Ставка НДС при реализации товара зависит не только от того, по какой ставке этот товар был приобретен», — пояснили налоговики.

Если организация на УСН применяет специальные налоговые ставки НДС 5% или 7%, то в счете-фактуре покупателю нужно указать 5% или 7%.

А при общих ставках НДС, если реализуемый товар входит в перечень товаров, облагаемых по льготной ставке 10% (продовольственные товары, детские товары, книги и иные категории), то в счет-фактуре покупателю нужно указать 10%.