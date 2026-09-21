Роструд: перевести сотрудника на постоянную или временную удаленку можно без увольнения
Изменить формат работы можно с помощью допсоглашения.
Онлайнинспекцию спросили, как перевести работника с основного места работы на удаленный формат без увольнения.
«Изменить формат работы работнику в описанной ситуации можно путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору», — ответил Роструд.
Согласно ч. 2 ст. 312.1 ТК, трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору может предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно.
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