Роструд: перевести сотрудника на постоянную или временную удаленку можно без увольнения

Онлайнинспекцию спросили, как перевести работника с основного места работы на удаленный формат без увольнения.

Согласно ч. 2 ст. 312.1 ТК, трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору может предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно.

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