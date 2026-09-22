Роструд: работодатель обязан предоставить удобный график декретнице-бабушке только в одном случае
У работающих бабушек нет безусловного права на удобный график работы.
Сотрудница написала заявление на отпуск по уходу за ребенком (бабушка), а через два дня написала заявление о досрочном выходе на работу в режиме неполного рабочего времени с установлением удобного для нее графика работы.
Обязан ли работодатель переводить ее на неполное рабочее время с графиком, удобным для сотрудника, спросили на сайте Онлайнинспекции.
«Если имеется в виду бабушка ребенка, то не обязан при условии, что бабушка не является опекуном или попечителем ребенка», — пояснил Роструд.
Согласно ч. 2 ст. 93 ТК, работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет). Неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления неполного рабочего времени.
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