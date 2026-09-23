Маркетологи и бухгалтеры чаще других опасаются увольнений из-за ИИ

Сокращения рабочих мест из-за развития искусственного интеллекта опасаются 57% специалистов по маркетингу и рекламе. Среди бухгалтеров и финансистов этот показатель составил 39%.

Наибольшие опасения из-за влияния искусственного интеллекта на занятость испытывают работники маркетинга и рекламы, следует из исследования PR Dev. среди 1,5 тыс. работающих россиян. Среди копирайтеров, редакторов и SMM-специалистов сокращений боятся 54% опрошенных, среди дизайнеров — 49%, среди IT-специалистов — 43%, среди бухгалтеров и финансовых специалистов — 39%

Большинство участников опроса ожидают прежде всего изменения рабочих процессов. Существенного влияния ИИ на содержание работы в ближайшие несколько лет ждут 46% респондентов, автоматизации отдельных задач — 31%. Полной замены человека опасаются 18%.

«Специалисту важно научиться использовать его возможности и одновременно сохранять контроль над результатом. В этом случае технология становится частью профессионального развития», — считает генеральный директор PR Dev. Алла Аксенова.

Навыки работы с ИИ считают преимуществом на рынке труда 61% опрошенных.

Пройти соответствующее обучение в ближайший год планируют 23%, а полностью сменить профессию для адаптации к технологическим изменениям готовы 8%.