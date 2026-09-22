Общепит под пристальным контролем ФНС: сверки усиливаются

Предчек вместо чека, оплата на карту официанта и неучтенная выручка — поводы для вопросов. Налоговики сопоставляют данные ККТ, «Честного ЗНАКа», счетов-фактур и движения денег.

ФНС усиливает контроль за общепитом: налоговики сверяют данные контрольно-кассовой техники, системы маркировки «Честный ЗНАК», счетов-фактур и движения денег. Владельцы ресторанов, опрошенные Бизнес FM, подтверждают рост числа требований и проверок.

В зоне пристального внимания налоговиков — подозрительно низкие зарплаты, небольшая выручка на сотрудника и высокая доля наличных. Отдельные вопросы возникают, если точка общепита не проводит всю выручку через ККТ, выдает вместо чека предчек или принимает оплату на карту официанта.

Еще один риск — признаки дробления бизнеса. Например, когда один ресторан или сеть формально разделены между несколькими ИП или ООО, чтобы сохранить спецрежим или снизить налоги.

Сфера общепита давно считается одной из самых сложных сфер для бухгалтерского и налогового учета. Какие пять систем налогообложения ей доступны, как платить НДС и страховые взносы, в чем риски работы с ККТ и как избежать доначислений и штрафов — читайте в новом разборе для Клерк.Системы.

Разбор уже опубликован: «Налогообложение общепита в 2026 году: какую систему выбрать и как вести учет».