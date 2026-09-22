Суды взыскали премию работнику, выписанную после увольнения

Работодатель обязан выплатить годовую премию сотруднику, который уволился до издания приказа о премировании, решили суды трех инстанций.

Специалиста приняли на работу в июне, в январе следующего года он уволился, а приказ о премии издали в апреле. При этом положение о премировании позволяло не платить годовую премию тем, кто уволился на момент принятия решения о выплате.

В положении о премировании было указано, что годовая премия входит в систему оплаты труда. Суд признал ее переменной частью зарплаты, а не обычным поощрением. Работодатель также закрепил условия выплаты и порядок определения ее размера, а оснований для лишения премии не было.

Норму, которая позволяла не премировать уволенных на момент принятия решения работников, суды сочли неприменимой. Она ухудшала положение сотрудника и противоречила принципам равенства, справедливости и запрета дискриминации, говорится в определении 7-го КСОЮ от 30.06.2026 № 88-8318/2026

При этом судебная практика остается неоднозначной. Роструд считает так: если премия начислена по приказу до увольнения, ее нужно выплатить. Если приказ о премировании издали после увольнения – платить не нужно.