Самый крупный рекламодатель Артемия Лебедева объяснил, почему продолжает покупать у него рекламу

Артемий Лебедев сохраняет аудиторию, переходя вслед за ней на новые площадки. Михаил Фадеев считает это одной из причин эффективности его как рекламного канала.

Маркетолог Михаил Фадеев продолжает покупать рекламные интеграции у Артемия Лебедева и, по собственной оценке, входит в число его крупнейших рекламодателей. Об этом он рассказал в новом выпуске подкаста «Тот еще разговор» на «Клерке».

«Я у Лебедева один из самых крупных рекламодателей. Если говорить только о рекламных интеграциях, не брать большие контракты с Альфа-Банком, коллаборацию с Собчак, а брать исключительно рекламу на канале, мне кажется, я в топ-3 точно вхожу крупных рекламодателей, а скорее всего, номер один», — рассказал Фадеев.

Одной из сильных сторон Лебедева как рекламной площадки маркетолог считает способность сохранять внимание аудитории при смене социальных сетей и платформ.

По словам Фадеева, Лебедев последовательно переходил из ЖЖ в Instagram1 (принадлежит Meta1, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России), затем на YouTube, в Telegram и Max. При этом его продолжают читать в том числе молодые пользователи.

«Ты можешь перестать за ним следить, но ты его всё равно видишь в инфополе и узнаешь его, это самое главное», — отметил маркетолог.

Полный выпуск подкаста «Тот еще разговор» с Михаилом Фадеевым можно посмотреть на этих платформах: