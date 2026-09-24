Безработица в России упала до 2,3% — рынок труда сжимается до исторических минимумов

В июле 2026 года уровень безработицы составил 2,3% против 4,5% пятью годами ранее. Главной проблемой рынка труда стал дефицит работников.

Уровень безработицы среди жителей России старше 15 лет снизился с 4,5% в июле 2021 года до 2,3% в июле 2026. Число безработных составило 1,729 млн человек. Исторический минимум с 1991 года был зафиксирован в мае 2026 года — 2,1%.

Сокращение безработицы связано с демографическим спадом, высоким спросом на работников со стороны промышленности и ОПК, импортозамещением и ограничениями на привлечение иностранной рабочей силы в отдельных сферах. Работодатели конкурируют за инженеров, сварщиков и других квалифицированных специалистов, повышают зарплаты, предлагают гибкую занятость и вкладываются в обучение сотрудников. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Для восполнения кадрового дефицита власти планируют в 2026 году легализовать занятость 1,3 млн человек. Центры «Работа России» предлагают программы переобучения с учетом потребностей бизнеса, а государство субсидирует найм молодежи без опыта, инвалидов и работников, попавших под сокращение.

Более чем в 50 регионах безработица опустилась ниже 2%, однако в Ингушетии и Дагестане она остается высокой. В 2026–2027 годах показатель, как ожидается, сохранится на уровне 2,2–2,5%, а компании продолжат компенсировать нехватку персонала автоматизацией и внедрением ИИ.