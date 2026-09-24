Стоимость патента для мигрантов на Сахалине вырастет с января 2027 года

Региональный коэффициент для мигрантов на Сахалине увеличат с 2027 года, что поднимет стоимость патента и поможет закрыть кадровый дефицит при рекордно низкой безработице в области.

Сахалинская областная дума приняла закон о повышении стоимости патента для мигрантов: с 11,8 тыс. рублей ежемесячная плата вырастет до 13,3 тыс. рублей.

Инициатором выступил губернатор Валерий Лимаренко, предложивший увеличить региональный коэффициент с 3,46 до 3,691. В правительстве региона рассказали, что корректировка позволит одновременно защитить приоритетное право местных жителей на трудоустройство и обеспечить предприятиям доступ к легальной рабочей силе.

Изменения затронут три категории иностранных граждан: работников с патентом у физлиц, специалистов с патентом в организациях и ИП, а также иностранцев, которым разрешено работать без патента. Для сотрудников организаций и ИП стоимость составит 13 287,6 рубля в месяц, для остальных категорий — 18 824,1 рубля. Для основной группы работников рост составит около 12,6%. При наличии несовершеннолетних детей сумма увеличивается на 50% за каждого ребенка.

Власти отмечают, что повышение коэффициента усилит поступление налогов в бюджет и сократит теневые выплаты, поскольку работодатели получат больше возможностей для легального оформления мигрантов. По словам председателя областной думы Елены Касьяновой, патент останется доступным для иностранных работников и поможет закрыть кадровый дефицит в регионе.

Безработица на Сахалине сейчас составляет 1,6% — это рекордно низкий уровень. При этом на одного соискателя приходится более шести вакансий, что подтверждает сохраняющийся дефицит рабочей силы.