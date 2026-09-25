Ряховский: пассивные доходы включат в базу НДФЛ, но поправки коснутся только небольшой части россиян

Эксперт Ряховский назвал поправки в НДФЛ логичным развитием прогрессивной шкалы и отметил, что включение пассивных доходов в базу налога не затронет малые вклады и участников СВО и коснется лишь 6% населения.

Предлагаемые изменения в налоговую систему носят точечный характер и затронут незначительную часть россиян. Об этом рассказал заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве Дмитрий Ряховский.

«Следует особо отметить, что ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. Все предложения по внесению изменений в налоговое законодательство носят исключительно точечный характер, учитывают высокий качественный уровень налогового администрирования», — сказал Дмитрий Ряховский.

Он также добавил, что проект бюджета сбалансирован и отражает ключевые государственные приоритеты — финансирование обороны и безопасности, поддержку участников СВО и их семей, меры по стимулированию рождаемости, развитие инфраструктуры и обеспечение технологического лидерства. Бюджет сформирован на основе консервативного прогноза социально‑экономического развития и устойчив к внешним негативным факторам.

Недавно мы писали, что Минфин предложил внести точечные изменения в Налоговый кодекс для повышения устойчивости бюджетной системы. В частности, в основную базу НДФЛ по ставкам 13-22% предлагается включить пассивные доходы — дивиденды, проценты, операции с ценными бумагами и другие. Поправки не затронут малые вклады и доходы участников СВО и коснутся не более 6% жителей страны.