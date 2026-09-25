Рабочие места нужно организовывать по‑новому: с октября 2026 года вступает в силу обновленный ГОСТ

Впервые виртуальная среда станет частью условий труда. В обновленном ГОСТе усилят требования к безопасности и пересмотрят систему аудита.

С 1 октября 2026 года вступает в силу новый ГОСТ «Бережливое производство. Организация рабочего пространства (5S)», который заменит стандарт 2016 года. Документ детально описывает внедрение методологии 5S — сортировки, самоорганизации, уборки, стандартизации и совершенствования — и усиливает требования к компетенциям сотрудников, роли руководства и подготовке к применению системы.

Одно из ключевых изменений — расширенное определение рабочего пространства. Теперь оно включает не только физическую территорию, но и виртуальную среду, которая становится частью условий труда. Обновлено и определение рабочего места: оно приведено в соответствие с формулировкой Трудового кодекса и трактуется как зона, находящаяся под контролем работодателя.

В требования к компетенциям сотрудников добавлена эргономика — работникам предстоит изучать способы улучшения рабочего пространства. ГОСТ также уточняет требования к безопасности труда и поддержанию эргономики.

В новой версии появился отдельный подготовительный этап внедрения 5S: обучение персонала, оценка текущего состояния рабочих мест, постановка целей, распределение ответственности и обеспечение ресурсами. В прежнем стандарте такого блока не было.

Изменился и первый этап 5S — сортировка. Теперь необходимые предметы делятся на постоянно и периодически используемые, а все, что не применяется в текущей деятельности, должно быть удалено.

Обновлена система аудита рабочих мест: максимальная оценка снижена со 100 до 50 баллов, а показатели оцениваются от 0 до 2 баллов. При этом новая редакция не устанавливает конкретную периодичность проверок — в отличие от ГОСТа 2016 года, где аудит проводился раз в квартал.