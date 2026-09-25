Большинство соискателей не считает бронь от мобилизации важным фактором при выборе работы

Бронь от мобилизации остается значимой только для небольшой части соискателей — 11% рассматривают ее как дополнительный фактор, а 7% считают одним из ключевых.

41,4% россиян заявили, что наличие у работодателя возможности предоставить бронь никак не влияет на их выбор, а для 40,6% этот вопрос сейчас неактуален. Только 11% учитывают бронь как дополнительный, но не ключевой фактор, и лишь 7% называют ее одним из основных критериев при поиске работы. Об этом сказано в исследовании GdeRabota.ru, результаты есть в распоряжении «Клерка».

Эксперты напоминают, что сама возможность организации бронировать сотрудников не означает автоматическое оформление для всех. Значение имеют конкретная должность и условия. Соискателям, для которых этот вопрос важен, рекомендуют уточнять детали на этапе отклика или собеседования.

Тема воинского учета касается не только мужчин: женщины с профессиями в сфере связи, вычислительной техники, медицины, метеорологии, полиграфии и картографии также подлежат постановке на учет. При этом власти неоднократно заявляли об отсутствии планов новой масштабной мобилизации.

В опросе приняли участие 2 715 человек, и, как отмечают аналитики сервиса, низкая значимость брони для большинства соискателей выглядит закономерной на фоне официальных заявлений о стабильности мобилизационной ситуации.