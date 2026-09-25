Эксперт Ермилова объяснила, почему ПИФы могут потерять часть привлекательности после введения налога 15%

Новая модель налогообложения ПИФов усилит роль налогового планирования: управляющим придется менять баланс облигаций, дивидендных акций и денежных инструментов, а состоятельным инвесторам — ориентироваться на доходность после налогов.

Введение налога 15% на пассивные доходы ПИФов не приведет к массовому уходу инвесторов, но заставит управляющих пересматривать структуру портфелей, а состоятельных клиентов — учитывать налоговую нагрузку при выборе инструментов. Об этом «Клерку» рассказала международный финансовый советник Мария Ермилова.

Сегодня ПИФ не платит налог на прибыль с пассивных доходов, а нагрузка возникает у пайщика при получении выплат. Предложение Минфина изменить модель и облагать пассивные доходы фонда по ставке 15% с последующим зачетом налога пайщику делает налоговое планирование ключевым элементом работы управляющих: им придется пересматривать долю облигаций, дивидендных акций, денежных инструментов и других активов.

Мария Ермилова «Я бы не ожидала резкого изменения поведения большинства вкладчиков. Предлагаемая реформа затронет в основном людей с высокими совокупными доходами, поскольку пассивные доходы предлагается включить в общую прогрессивную шкалу НДФЛ 13-22%. По оценке Минфина, изменения коснутся не более 6% граждан с налогооблагаемыми доходами. Это примерно около 4 млн человек»

Массовые вкладчики изменений не почувствуют: сохраняется необлагаемый порог процентного дохода по вкладам. Состоятельные инвесторы, напротив, будут сильнее учитывать доходность после налогов и сравнивать инструменты по итоговой нагрузке.

Привлекательность ПИФов может измениться, но не радикально. Если налог фонда корректно засчитывается пайщику, риск двойного налогообложения снижается, и сравнение с альтернативами зависит от конкретных правил расчета базы. Ермилова подчеркивает, что оценивать масштаб влияния преждевременно — ключевыми станут детали законопроекта.

Эксперт считает, что унификация ставок по принципу «ставка зависит от совокупного дохода, а не источника» логична, но вопрос справедливости будет зависеть от того, не возникнет ли фактическое повторное налогообложение капитала.

«Важно учитывать, что пассивный доход является доходом уже сформированного капитала, с которого ранее могли уплачиваться другие налоги. Поэтому для инвестора вопрос справедливости будет связан не только со ставкой, но и с тем, как именно формируется налоговая база и не возникает ли фактически дополнительного налогообложения одного и того же экономического результата», — сказала Мария Ермилова.

Администрирование НДФЛ может стать однороднее, но не проще. Налоговым органам придется объединять данные о зарплатах, вкладах, ценных бумагах и других доходах, а простота появится только при четких правилах расчета и автоматизированном обмене данными.