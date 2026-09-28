Нужно ли проводить СОУТ при замене одной должности на другую на том же рабочем месте?
Ввод новой должности на прежнем рабочем месте обязывает работодателя провести внеплановую СОУТ.
В компании сократили должность «Руководитель по клиентам» и впервые ввели должность «Руководитель проектов». Рабочее место у работников не поменялось. Утверждена должностная инструкция по должности руководителя проектов, работники с согласия переведены на новую должность.
Нужно ли проводить внеплановую СОУТ, поскольку был ввод новой должности, спросили Онлайнинспекцию.
«Необходимо, поскольку при введении в эксплуатацию новых должностей проведение внеплановой специальной оценки условий труда является обязательным», — ответил Роструд.
Это предусмотрено в п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ о спецоценке условий труда: внеплановая специальная оценка условий труда должна проводиться в случаях ввода в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест.
Хотите уверенно управлять кадровыми процессами и зарабатывать больше?
Все тонкости оформления отпусков, приемов и увольнений мы разбираем на курсе профессиональной переподготовки «Кадровик с нуля до профи». Вы научитесь вести учет рабочего времени, составлять трудовые договоры, нанимать и увольнять сотрудников, составлять отчеты по зарплате и кадрам в 1С.
Цена прямо сейчас: всего 9 250 ₽ вместо
33 000 ₽.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Инвестируйте в востребованную профессию, пока цена не выросла.
Клерк стал зарабатывать и на такой "топорной" рекламе?! Есть гораздо более привлекательные с т.зр. описанных факторов районы и ЖК, но они не проплатили обзор и поэтому даже объективности ради не упомянуты