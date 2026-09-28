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Охрана труда
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Нужно ли проводить СОУТ при замене одной должности на другую на том же рабочем месте?

Ввод новой должности на прежнем рабочем месте обязывает работодателя провести внеплановую СОУТ.

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В компании сократили должность «Руководитель по клиентам» и впервые ввели должность «Руководитель проектов». Рабочее место у работников не поменялось. Утверждена должностная инструкция по должности руководителя проектов, работники с согласия переведены на новую должность.

Нужно ли проводить внеплановую СОУТ, поскольку был ввод новой должности, спросили Онлайнинспекцию.

«Необходимо, поскольку при введении в эксплуатацию новых должностей проведение внеплановой специальной оценки условий труда является обязательным», — ответил Роструд.

Это предусмотрено в п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ о спецоценке условий труда: внеплановая специальная оценка условий труда должна проводиться в случаях ввода в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест.

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Автор
Общество

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