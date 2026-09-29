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Удержания из зарплаты
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Можно ли уменьшить зарплату на сумму долга по отпускным, если работник заболел на отдыхе? Ответ Онлайнинспекции

Роструд запретил удерживать из зарплаты долг за отпускные после больничного.

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Сотруднику выплачивают отпускные. Во время отпуска он заболел, бухгалтер сделал перерасчет отпуска в связи с предоставлением больничного, за сотрудником образовался долг.

Может ли работодатель при начислении зарплаты учесть долг и выплатить меньше на сумму долга, а если нет – то как должен действовать работодатель, спросили Онлайнинспекцию.

«Нет, не может. Удержания из заработной платы работника осуществляются только в случаях, установленных ТК и федеральными законами», — предупредил Роструд.

Случаи перечислены в ст. 137 ТК, и описанная ситуация не подпадает под них.

Роструд предложил два варианта решения вопроса:

  • работник добровольно возвращает часть отпускных за время больничного работодателю;

  • долг работника «переносится» на следующий период: когда работник снова пойдет в отпуск (будет использовать перенесенные вследствие болезни дни отпуска), переплату можно учесть при расчете новых отпускных.

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Автор
R
redgora
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