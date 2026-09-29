Можно ли уменьшить зарплату на сумму долга по отпускным, если работник заболел на отдыхе? Ответ Онлайнинспекции

Роструд запретил удерживать из зарплаты долг за отпускные после больничного.

Сотруднику выплачивают отпускные. Во время отпуска он заболел, бухгалтер сделал перерасчет отпуска в связи с предоставлением больничного, за сотрудником образовался долг.

Может ли работодатель при начислении зарплаты учесть долг и выплатить меньше на сумму долга, а если нет – то как должен действовать работодатель, спросили Онлайнинспекцию.

«Нет, не может. Удержания из заработной платы работника осуществляются только в случаях, установленных ТК и федеральными законами», — предупредил Роструд.

Случаи перечислены в ст. 137 ТК, и описанная ситуация не подпадает под них.

Роструд предложил два варианта решения вопроса:

работник добровольно возвращает часть отпускных за время больничного работодателю;

долг работника «переносится» на следующий период: когда работник снова пойдет в отпуск (будет использовать перенесенные вследствие болезни дни отпуска), переплату можно учесть при расчете новых отпускных.