67% бухгалтеров заявили, что их работа заметно усложнилась

Только 35% бухгалтеров сегодня занимаются исключительно учетом и отчетностью. Остальные все чаще консультируют бизнес по налогам, участвуют в финансовом планировании и помогают принимать решения.

Роль бухгалтера в российских компаниях за последние десять лет заметно изменилась. 45% специалистов выступают налоговыми консультантами, еще 13% считают себя финансовыми партнерами бизнеса, следует из исследования Финлида от Точка Банка и справочной платформы Бухэксперт, с которым ознакомился «Клерк». В опросе приняли участие 1 248 бухгалтеров, большинство из которых работают в профессии больше восьми лет.

Одновременно работа бухгалтеров усложняется. 67% опрошенных отметили заметный рост сложности за последние годы. Больше всего усилий потребовали введение единого налогового счета — об этом сообщили 59%, переход на прогрессивную шкалу НДФЛ — 41%, изменения НДС — 38%.

Меняется и налоговый контроль. 77% бухгалтеров считают, что контроль со стороны ФНС стал интенсивнее. Налоговая получает информацию из отчетности, ЭДО, онлайн-касс, сведений о выплатах, движении товаров и операциях контрагентов и может сопоставлять разные массивы данных.

При этом 80% бухгалтеров считают, что сейчас профессия требует больше знаний и компетенций, чем десять лет назад, а 55% отмечают рост ответственности. Только 10% опрошенных полностью устраивает имеющийся набор навыков.

Одно из наиболее востребованных направлений развития — искусственный интеллект. 50% бухгалтеров хотели бы лучше освоить нейросети, однако системно используют их для автоматизации задач пока только 3%. Еще 37% применяют ИИ точечно, а 43% вообще не используют его в работе.

При этом большинство специалистов не ожидают полного исчезновения профессии из-за автоматизации. 57% считают, что ИИ повысит требования к квалификации бухгалтеров, а 56% ожидают автоматизации основной части рутинных задач и перехода профессии к более аналитической работе.

«ИИ может помочь быстрее обработать информацию и предложить варианты, но ответственность за интерпретацию и экспертное решение все равно остается на человеке», — отметила лидер разработки ИИ-Ассистента бухгалтера в Точка Банке Ксения Соколова.

Несмотря на рост нагрузки и требований, 67% опрошенных планируют остаться в бухгалтерии. Еще 10% хотели бы перейти в частную практику или открыть собственный бизнес.