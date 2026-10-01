Юрист: е‑актирование ускорит приемку, но задержки оплаты зависят от наличия денег у госкомпаний

Электронное актирование снизит число формальных отказов в приемке и уберет надуманные требования к документам, однако задержки оплаты сохранятся там, где у госкомпаний нет финансирования, отметил Николай Суров.

Переход к электронному актированию в госзакупках может снизить количество формальных отказов в принятии результатов работ и услуг. Об этом «Клерку» рассказал управляющий партнер и юрист‑практик Николай Суров. Цифровой формат уберет надуманные требования заказчиков к форме подтверждающих документов и сделает процесс приемки более прозрачным.

Николай Суров «Несомненно, такой подход позволит искоренить надуманные требования Заказчика к форме/формату документального подтверждения факта исполнения обязательств по контракту. С другой стороны, если задержка в оплате связана с отсутствием достаточного финансирования исполнения обязательств по контракту либо дефицита денежных средств в госкомпании на момент сдачи-приемки итогового результата по контракту, — то сам по себе факт использования механизма электронного актирования данную проблему не решит»

Суров считает срок в 20 рабочих дней для подтверждения приемки более чем достаточным. Он напоминает, что механизм электронного актирования уже применяется по Закону №44‑ФЗ и доказал эффективность. В начале 2022 года система давала сбои, данные в контрактах и документах не совпадали с ЕИС, из‑за чего приемка затягивалась. Сейчас, когда контракты структурированы, а интеграция ЕИС с учетными системами отлажена, сроки действительно сократились.

Семидневный срок оплаты после приемки, по словам юриста, реалистичен: он давно применяется в рамках 44‑ФЗ и не вызывает трудностей у госзаказчиков.

Оценку возможного сокращения дебиторской задолженности на 20-30 дней Суров считает завышенной на старте. Для компаний, которые работают по 223‑ФЗ, электронное актирование будет новым механизмом, и в первое время возможны формальные отказы в приемке. Реальное ускорение оборачиваемости дебиторки, по его мнению, произойдет через 6-9 месяцев после начала применения новых правил.

Недавно мы писали, что Минфин хочет перевести закрывающие документы по закупкам госкомпаний у МСП в электронный вид.