Россиян раздражает навязанный запрос на чаевые — каждый четвертый жмет «без чаевых»

18% всегда оставляют чаевые, 27% делают это как постоянные клиенты, а каждый четвертый выбирает «без чаевых».

Большинство россиян соглашаются оставить чаевые, когда терминал предлагает выбрать их размер перед оплатой, однако сам формат такого предложения вызывает раздражение.

Практически всегда оставляют чаевые 18% респондентов, 27% делают это как постоянные клиенты, а 31% — только при хорошем сервисе. Каждый четвертый предпочитает нажимать «без чаевых». Об этом сказано в исследовании финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Чаще всего чаевые оставляют в ресторанах (43%), кофейнях и барах (22%), салонах красоты и сервисных точках (16%), а также при оплате доставки (11%). Самая распространенная сумма — 5-10% от чека.

Управляющий директор сервиса «Нетмонет» Оксана Белякова считает, что раздражение связано с тем, что чаевые воспринимаются как обязанность, когда запрос встроен в процесс оплаты. Она предлагает более деликатные форматы — QR‑коды на столах, таблички или кастомизированные чеки, которые оставляют инициативу за гостем.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров отмечает, что желание оставить чаевые зависит и от качества обслуживания, и от доходов гостей. Он предлагает заменить фиксированные проценты на свободный ввод суммы, чтобы убрать ощущение навязанности.

Психолог Родион Чепалов объясняет реакцию нормативным давлением: терминал задает «якорь» в виде 10-20%, и отказ от чаевых воспринимается как отклонение от нормы или даже как личная обида официанту.