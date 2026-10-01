Работодателя обязали принять соискателя, которому отказывали из‑за репутации «неудобного» работника

Верховный суд восстановил право соискателя на трудоустройство, указав, что работодатель обязан принять подходящего кандидата, даже если ему не нравится его активная позиция.

Работодателя обязали принять на работу соискателя, которому неоднократно отказывали без объяснения причин, несмотря на наличие подходящих вакансий и острую потребность предприятия в кадрах. Кандидат подозревал, что отказ связан с его репутацией человека, активно отстаивающего права работников и сообщавшего о нарушениях на прежних местах работы.

По данным суда, предприятие несколько раз выходило на кандидата, приглашало на собеседование и выражало заинтересованность, но затем внезапно прекращало контакты. Суды нижестоящих инстанций признали отказы необоснованными, однако отказались обязать работодателя принять человека на работу. Об этом пишет RG.RU.

Верховный суд назвал такую позицию ошибочной и указал, что при наличии вакансии и соответствующей квалификации кандидат должен быть трудоустроен.

Руководитель практики Бюро адвокатов «Де‑юре» Рашид Гитинов отметил, что защита нарушенного права не может быть декларативной: реальное восстановление предполагает конкретные действия, включая обязанность работодателя принять подходящего специалиста.