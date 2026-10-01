Отпуска по уходу за ребенком сдвигают рабочий год для расчета ежегодного отпуска

Периоды отпусков по уходу за ребенком до трех лет не входят в стаж для начисления ежегодного оплачиваемого отпуска, поэтому рабочий год работника сдвигается на количество дней таких отпусков.

Отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста не включаются в стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Об этом сказано в разъяснении Роструда, опубликованном на сайте Онлайнинспекция.рф.

Согласно ст. 121 ТК время отпусков по уходу за ребенком не учитывается при определении стажа для предоставления ежегодного основного отпуска. Это означает, что каждый период такого отпуска сдвигает рабочий год на соответствующее количество дней.

Работник, который несколько раз уходил в отпуск по уходу за ребенком, должен рассчитывать рабочий год с учетом всех этих периодов — отпускные дни начисляются только за фактически отработанное время. Статьи 114 и 122 ТК подтверждают, что ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется за отработанный период и не может включать время ухода за ребенком.