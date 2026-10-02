Пострадавшие селлеры Ozon получат годовую отсрочку по налогам и взносам — правительство приняло постановление

Пострадавшие продавцы Ozon получат 12‑месячную отсрочку по ключевым налогам и взносам и освобождение от проверок, если ущерб превышает 5% годового дохода или компания зарегистрирована после декабря 2025 года.

Правительство утвердило постановление №1277, расширяющее круг продавцов, имеющих право на налоговые льготы после атак беспилотников на объекты группы «Интернет Решения» («Озон»). Теперь меры поддержки, ранее доступные только селлерам, пострадавшим от атак на инфраструктуру группы «РВБ», распространяются и на партнеров «Озона».

Для таких продавцов устанавливается 12‑месячная отсрочка по уплате НДС, налога на прибыль, УСН, НПД, НДФЛ для ИП, страховых взносов и авансовых платежей, подлежащих уплате с августа 2026 года по июль 2027 года. Погашение задолженности будет происходить равными долями в течение года, начиная со следующего месяца после наступления срока платежа.

До конца 2026 года приостанавливаются выездные налоговые проверки и проверки правильности исчисления страховых взносов. Сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о ее взыскании продлеваются на шесть месяцев.

Зампред правительства Дмитрий Григоренко отметил, что отсрочка предоставляется автоматически — продавцам не нужно подавать заявление: платформы сами формируют и передают реестры в ФНС и страховщиков.

Меры поддержки распространяются на юрлиц и ИП, у которых есть действующий договор с ООО «Интернет Решения», при выполнении хотя бы одного условия: компания зарегистрирована после декабря 2025 года либо ущерб превышает 5% годового дохода. При расчете учитывается совокупный ущерб от атак на объекты групп «РВБ» и «Интернет Решения».