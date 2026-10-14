При сокращении сначала нужно уведомить всех работников
После вручения уведомлений работодатель должен определить, кто имеет преимущественное право остаться на работе. Предупредить сотрудников о предстоящем увольнении нужно минимум за два месяца.
Уведомления о предстоящем увольнении при сокращении следует вручить всем работникам, а затем провести оценку преимущественного права на продолжение работы, сообщили специалисты портала Онлайнинспекция.рф. Уведомить сотрудников нужно персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения, следует из части 2 статьи 180 ТК.
Преимущественное право остаться на работе получают сотрудники с более высокой производительностью труда и квалификацией. Если эти показатели равны, работодатель должен учитывать критерии из статьи 179 ТК.
В частности, предпочтение отдают работникам с двумя и более иждивенцами, единственным кормильцам в семье, сотрудникам с трудовым увечьем или профзаболеванием у этого работодателя, инвалидам Великой Отечественной войны и боевых действий. В перечень также входят работники, которые повышают квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы, и родители несовершеннолетних детей, если второй родитель мобилизован, служит по соответствующему контракту или добровольно содействует Вооруженным силам либо Росгвардии.
Коллективный договор может устанавливать дополнительные категории работников с преимущественным правом при равной производительности труда и квалификации.
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