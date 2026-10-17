На чем чаще всего попадаются московские компании при проверках профсоюзов

Работодатели чаще всего нарушают правила оформления трудовых договоров и задерживают заработную плату. Такие данные вошли в топ-5 самых распространенных нарушений Трудового кодекса.

Неправильное оформление трудовых договоров и дополнительных соглашений лидирует среди нарушений со стороны столичных работодателей, заявила руководитель правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова. На втором месте находится невыплата зарплат, отпускных и повышенной оплаты за работу в выходные дни без письменного согласия сотрудников.

«На первом месте в топ-5 неправильное оформление трудовых договоров и дополнительных соглашений, на втором — невыплата заработной платы и иных причитающихся выплат, например, оплата отпуска, выход на работу в выходные и праздничные дни без должного оформления согласия на это работника и оплаты», — сказала Захаренкова.

В список частых нарушений также входят несоблюдение режима труда и отдыха, отказы ознакомить сотрудников с локальными нормативными актами и ошибки при оформлении дисциплинарных взысканий. Структура обращений сохраняется на одном уровне последние три года, однако конкретные проблемы зависят от внешних факторов. Например, в период пандемии фиксировались сбои при переводе на удаленку, а в последнее время возникают вопросы по сохранению мест за мобилизованными.

Из-за дефицита кадров в некоторых компаниях работодатели пытаются подменять бессрочные соглашения срочными договорами. Кроме того, увеличилось количество случаев привлечения сотрудников к сверхурочной работе без их письменного согласия.