Каждый второй согласен снизить зарплатные ожидания ради работы в шаговой доступности от дома

Главными причинами для пересмотра финансовых запросов остаются экономия на транспорте и сокращение времени на дорогу. Потенциальные работники согласны уступить в доходе ради близости рабочего места в среднем на 9%.

Снизить зарплатные запросы на 5% согласны 26% соискателей, а еще 3% открыты к уступкам от 25% и выше. Главное, чтобы выполнялось другое условие — работа должна быть очень близко к дому.

При этом 36% опрошенных заявили о неготовности снижать требования, что на 8 процентных пунктов меньше показателей трехлетней давности. Об этом сказано в исследовании SuperJob.

Чаще других отказаться от снижения дохода ради работы рядом с домом готовы врачи (60%), администраторы (52%) и водители (47%). При этом главные бухгалтеры и обычные бухгалтеры проявили наибольшую готовность к компромиссам — не согласны на снижение заработка только 14% и 23% представителей этих профессий соответственно.