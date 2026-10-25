Оспорить увольнение за прогул в суде можно без госпошлины

Работник может потребовать восстановления, если отсутствовал по уважительной причине. Иск нужно подать в течение одного месяца после получения приказа об увольнении или трудовой книжки.

Увольнение за прогул можно оспорить через трудовую инспекцию, прокуратуру или суд, сообщил зампред комиссии Общественной палаты Евгений Машаров. Также работник вправе обратиться в комиссию по охране труда на предприятии. Заявление в трудовую инспекцию можно подать через портал Онлайнинспекция.рф, проверка займет до 30 дней.

Трудовой кодекс не устанавливает перечень уважительных причин отсутствия на работе. Обстоятельства оценивает работодатель, но его решение можно обжаловать. При обращении в суд работник освобождается от госпошлины и судебных расходов.

«Обращение в государственную инспекцию труда или прокуратуру возможно параллельно, однако месячный срок на судебную защиту оно автоматически не приостанавливает, поэтому иск о восстановлении на работе разумно подавать в любом случае», — предупредил Машаров.

Пропущенный срок может восстановить суд, но для этого потребуются основания.

Если увольнение признают незаконным, работника восстановят на прежнем месте и взыщут средний заработок за время вынужденного прогула. Суд также может назначить компенсацию морального вреда, а по заявлению работника — заменить основание увольнения на увольнение по собственному желанию.